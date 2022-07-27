Житель Ленобласти утонул около лодочной станции в Приозерске

В Ленобласти правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 50-летнего мужчины, который утонул около лодочной станции. Проводится проверка, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Несчастный случай произошел вечером 26 июля около лодочной станции «Вуокса-Спорт» на Береговой улице в Приозерске. Очевидцы инцидента поспешили вытащить мужчину из воды, но он уже не подавал признаков жизни.
По данному факту была организована проверка, которая поможет установить причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще один россиянин утонул ранее в реке Пахра около зоны отдыха Подольской областной клинической больницы. Перед смертельным заплывом мужчина употреблял спиртное, сообщало РИАМО.