Житель Кубани застрелил двух собутыльников из ружья

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кубани, который застрелил двух приятелей из ружья, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кровавая расправа произошла в Каневском районе ночью. Подозреваемый пришел в гости к знакомому, где мужчины стали выпивать. Позже к ним присоединились еще двое приятелей. В какой-то момент общение переросло в ссору.
Тогда подозреваемый ушел домой за ружьем и, вернувшись застрелил двоих человек. Погибшими оказались мужчины 42 и 52 лет. Преступник рассказал обо всем товарищу, который сообщил в полицию. Его задержали. Расследование продолжается.