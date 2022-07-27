Житель Кубани застрелил двух собутыльников из ружья

Тогда подозреваемый ушел домой за ружьем и, вернувшись застрелил двоих человек. Погибшими оказались мужчины 42 и 52 лет. Преступник рассказал обо всем товарищу, который сообщил в полицию. Его задержали. Расследование продолжается.