Житель Кубани спас двух подростков, которых унесло на бревне в водохранилище

На Кубани двое подростков едва не погибли, плавая на бревне в Краснодарском водохранилище. На помощь мальчикам пришел сотрудник местного рыболовного клуба, передают СМИ.
Инцидент произошел днем 2 июля. Мужчина должен был катать отдыхающих, и к нему подбежали несколько школьников, которые сообщили, что их приятелей на бревне унесло течением на середину водоема. Кубанец тут же бросился на поиски юношей.
«Одного уже совсем не видно было, он просто бревно обнял и лежал, у него ноги отказали, судороги были. Второй замерз, по возможности руками махал», — вспоминает он в беседе с 93.RU.
На берегу обоим мальчикам оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент их жизням и здоровью ничего не угрожает.