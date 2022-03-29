Житель Красноярска бросил своего новорожденного ребенка в Енисей

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Полиция
расследует шокирующий инцидент с избавлением 27-летнего жителя Советского
района Красноярска от своего новорожденного ребенка.
Как пояснили
в полиции, мужчину задержали за то, что он выбросил ребенка в реку Енисей. На
допросе он заявил, что ребенок родился мертвым, а река просто стала его
последним пристанищем. Проверить показания невозможно, к тому же тело ребенка
пока не обнаружено. Сигнал о происшествии поступил в полицию от анонимного свидетеля.
Расследование продолжается, сообщает «Провинция.ру».
При этом
задержанный не отрекается от своего дикого поступка. По его словам, 32-летняя сожительница
родила ребенка вне роддома, новорожденный не выжил. Решение «похоронить» его в
Енисее якобы было обоюдным. Полиция намерена найти тело ребенка, медэкспертам
предстоит выяснить, был ли он действительно мертворожденным.