Житель Красноярска бросил своего новорожденного ребенка в Енисей

Как пояснили

в полиции, мужчину задержали за то, что он выбросил ребенка в реку Енисей. На

допросе он заявил, что ребенок родился мертвым, а река просто стала его

последним пристанищем. Проверить показания невозможно, к тому же тело ребенка

пока не обнаружено. Сигнал о происшествии поступил в полицию от анонимного свидетеля.

Расследование продолжается, сообщает «Провинция.ру».