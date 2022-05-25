Житель Кировской области ушел в монастырь, чтобы не платить алименты на ребенка-инвалида

Представители ведомства также составили на 41-летнего жителя Кировской области протокол, пишет информационный портал «Первоисточник». По имеющимся данным, мужчина должен был выплачивать алименты на ребенка с ограниченным возможностями, который был помещен в специальное образовательное учреждение. Несколько лет назад злоумышленник пропал, перестав поддерживать связь с родственниками.