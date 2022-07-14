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Житель Канады объяснил, чем беженцы с Украины отличаются от местных жителей

Житель Канады объяснил, чем беженцы с Украины отличаются от местных жителей
pxhere.com

Канадцы серьезно отличаются от приехавших в страну украинских беженцев. Житель Канады назвал основными из таких отличий любовь к дорогой брендовой одежде и страсть к шопингу в обычное для местных рабочее время.

«Люди одеваются модно и гуляют по городу, когда все сидят по офисам. Чаще всего это модные кожаные куртки, которые здесь никто не носит. А еще кроссовки Nike, которые дороже каких-то простых, обычных, раза в три», — написал житель Канады в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Также, по словам блогера, в стране внимание привлекают «оканадившиеся» — мигранты из разных стран, в частности Украины. Например, они могут собирать деньги в поддержку беженцев или ездить на дорогих автомобилях с украинскими флагами.

Блогер привел в пример историю проживающей в Канаде украинки по рождению Анастасии Пиоро, у которой в окне висел желто-голубой флаг. Однако через два месяца ей позвонил комендант здания и настоятельно попросил его снять.

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RusNewsToday24
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