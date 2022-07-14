Житель Канады объяснил, чем беженцы с Украины отличаются от местных жителей

«Люди одеваются модно и гуляют по городу, когда все сидят по офисам. Чаще всего это модные кожаные куртки, которые здесь никто не носит. А еще кроссовки Nike, которые дороже каких-то простых, обычных, раза в три», — написал житель Канады в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».