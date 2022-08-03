Житель Калифорнии заработал 25 миллионов долларов на разблокировке операторских смартфонов, но вряд ли он сможет потратить эти деньги – преступнику грозит 165 лет тюрьмы

В США признали виновным жителя Калифорнии Аргишти Худавердяна во взломе и использовании информационных систем оператора связи T-Mobile для организации бизнеса по разблокировке смартфонов, который принес ему прибыль в размере около 25 миллионов долларов.





Отмечается, что 44-летний Аргишти Худавердян с 2014 по 2019 год работал директором одного из магазинов T-Mobile и использовал свой аккаунт корпоративной сети, а также аккаунты десятков своих коллег для снятия операторской блокировки со смартфонов. Последняя запрещает владельцам смартфонов, купленных в рассрочку, пользоваться SIM-картами других операторов до тех пор, пока продавцу не будет выплачена вся сумма за мобильное устройство. Блокировка также не позволяет пользоваться украденными или утерянными устройствами.

Такую блокировку можно снять только в салоне оператора по истечении срока контракта и при предъявлении документов, подтверждающих личность покупателя. Худавердян снимал блокировку, злоупотребляя своим положением.

За 5 лет ведения подпольного бизнеса 44-летний мужчина посредством фишинга украл более 50 корпоративных аккаунтов своих коллег и разблокировал с их помощью тысячи смартфонов. Отмечается, что предприниматель снимал блокировку даже с тех устройств, которые значились как украденные или утерянные. Для продвижения своих услуг Худавердян использовал несколько сайтов.

Преступнику грозит до 165 лет по пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег, краже личных данных и не только. Присяжные уже признали Худавердяна виновным. Приговор будет оглашен 17 октября.