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    Житель Южного Урала сфотографировал в небе необычный закат в форме символа Z

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель Южного Урала сфотографировал в небе необычный закат в форме символа Z

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    pixabay.com/PD

    Закат в форме символа Z поразил жителей уральского города Карталы. Фото необычного явления появилось в Сети.

    Сообщается, что автором фотографии стал житель Южного Урала. На опубликованном кадре видна огромная огненная буква Z в вечернем небе. Уникальное явление поразило пользователей, которые активно комментируют запись с фотографией.

    «Очень круто выглядит. Победа будет Za нами!» — отреагировал один из участников сообщества «Подслушано в Карталах» в соцсети «ВКонтакте».

    prt scr vk.com/Подслушано в Карталах
    prt scr vk.com/Подслушано в Карталах

    Пост с огромным закатом в форме буквы Z уже набрал более 6,3 тыс. просмотров. Его оценили свыше 612 пользователей.

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