Сбежавший в Израиль телеведущий и юморист Максим Галкин обратился к соотечественникам в День России и на фоне своего бегства из РФ попытался объяснить, что вообще для него значит фраза — «родная страна».
Галкин в своих соцсетях обратился к жителям РФ и попытался их убедить в том, что Россия остается у него в сердце, ведь на родине с ним произошли самые светлые и теплые события. Он перечислил, с чем у него ассоциируется страна, которую он покинул в один из самых важных моментов истории.
«Моя школа на юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили. Это «Калина красная» Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там», — рассказал новообращенный житель Израиля.
По его утверждению, он так же ассоциирует Россию с песнями своей супруги Аллы Пугачевой, «ДДТ», «Машины времени» и Александра Вертинского, и, как он уверяет, с домом и семьей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Галкин гастролирует по Израилю с концертной программой. Россияне раскритиковали новые выступления Галкина, отметив, что сатира и ирония исчезли, осталась только озлобленность: Галкин явно теряет юмористический талант.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.