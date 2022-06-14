«Житель» Израиля Галкин в День России обратился к гражданам РФ

Галкин в своих соцсетях обратился к жителям РФ и попытался их убедить в том, что Россия остается у него в сердце, ведь на родине с ним произошли самые светлые и теплые события. Он перечислил, с чем у него ассоциируется страна, которую он покинул в один из самых важных моментов истории.