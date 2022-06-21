Житель Херсона пожаловался на попытку СБУ завербовать его в тероборону

Проживающий в освобожденном Херсоне бывший боец территориальной обороны ВСУ Валерий Романюк рассказал военкорам, как его обманом пытались завербовать агенты СБУ.
Романюк в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что с начала спецоперации ВС РФ за него взялись вербовщики. Агенты из СБУ пытались уговорить 18-летнего юношу записаться в тероборону, обещая ему золотые горы и едва ли не курортные условия службы. В отряд его вписали в итоге заочно, но на место службы Романюк не поехал.
«Мой связной как-то упомянул, что возможно, вернется домой в качестве “двухсотого” — командование их бросило, зарплат нет, а совсем молодых пацанов бросают на передовую, как “пушечное мясо”», — сообщил Романюк.
Молодой человек сразу обратился в военно-гражданскую администрацию, где и рассказал о попытках СБУ его завербовать. Сам Валерий заявил ФАН, что хочет жить «как нормальный человек» в Херсонской области в составе РФ. Душа у него лежит к работе руками, так что он планирует отправиться в техникум для получения профессии автомеханика или слесаря, но не исключает возможности построения соответствующей карьеры и в составе ВС РФ.