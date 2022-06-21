Житель Херсона пожаловался на попытку СБУ завербовать его в тероборону

Молодой человек сразу обратился в военно-гражданскую администрацию, где и рассказал о попытках СБУ его завербовать. Сам Валерий заявил ФАН, что хочет жить «как нормальный человек» в Херсонской области в составе РФ. Душа у него лежит к работе руками, так что он планирует отправиться в техникум для получения профессии автомеханика или слесаря, но не исключает возможности построения соответствующей карьеры и в составе ВС РФ.