Житель Хакасии получил пожизненный срок за убийство семьи из пяти человек

Сам инцидент произошел в

селе Джирим, куда местный житель вернулся после отбывания срока за убийство двух граждан. Там он начал отношения с женщиной. Впоследствии она приняла

решение о разрыве, тогда злоумышленник захотел отомстить возлюбленной и зарезал

ее родственников.