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    Житель Хакасии получил пожизненный срок за убийство семьи из пяти человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель Хакасии получил пожизненный срок за убийство семьи из пяти человек

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    https://pixabay.com/

    Верховный суд Хакасии
    вынес приговор мужчине, который стал фигурантом уголовного дела об убийстве
    пяти человек, в том числе ребенка. Его признали виновным и назначили наказание
    в виде пожизненного лишения свободы.

    Сам инцидент произошел в
    селе Джирим, куда местный житель вернулся после отбывания срока за убийство двух граждан. Там он начал отношения с женщиной. Впоследствии она приняла
    решение о разрыве, тогда злоумышленник захотел отомстить возлюбленной и зарезал
    ее родственников.

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