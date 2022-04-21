Житель Хакасии получил пожизненный срок за убийство семьи из пяти человек

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Верховный суд Хакасии
вынес приговор мужчине, который стал фигурантом уголовного дела об убийстве
пяти человек, в том числе ребенка. Его признали виновным и назначили наказание
в виде пожизненного лишения свободы.
Сам инцидент произошел в
селе Джирим, куда местный житель вернулся после отбывания срока за убийство двух граждан. Там он начал отношения с женщиной. Впоследствии она приняла
решение о разрыве, тогда злоумышленник захотел отомстить возлюбленной и зарезал
ее родственников.
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