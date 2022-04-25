Житель Гороховца изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом

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Флешмобы в поддержку российской спецоперации на Украине и ВС РФ продолжаются во Владимирской области.
В Гороховце состоялся автопробег под символом Z. Автолюбители выразили поддержку российским военным.
Специально к мероприятию гороховчанин изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом. Пожилая женщина стала символом борьбы с неонацизмом на Украине, ведь она не побоялась дать отпор солдатам ВСУ, которые начали топтать Знамя Победы. Пенсионерка пристыдила их и напомнила, что за этот флаг воевали еще ее родители.
В регионе также прошли съемки патриотического ролика. Они проводились в знаковых местах Владимира и объединили молодое поколение.
Супруги из Волоколамска Лидия и Юрий приняли под временную опеку в семью четырех сестер-сирот из Донецка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стартовал очередной этап программы Ростуризма «Кешбэк за путевки в детские лагеря». Условия участия в программе и прогнозы экспертов на летнюю кампанию 2022 года узнала «Вечерняя Москва».