Житель Гороховца изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом

Специально к мероприятию гороховчанин изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом. Пожилая женщина стала символом борьбы с неонацизмом на Украине, ведь она не побоялась дать отпор солдатам ВСУ, которые начали топтать Знамя Победы. Пенсионерка пристыдила их и напомнила, что за этот флаг воевали еще ее родители.