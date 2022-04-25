    В тренде

    Житель Гороховца изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель Гороховца изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

    Флешмобы в поддержку российской спецоперации на Украине и ВС РФ продолжаются во Владимирской области.

    В Гороховце состоялся автопробег под символом Z. Автолюбители выразили поддержку российским военным.

    Специально к мероприятию гороховчанин изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом. Пожилая женщина стала символом борьбы с неонацизмом на Украине, ведь она не побоялась дать отпор солдатам ВСУ, которые начали топтать Знамя Победы. Пенсионерка пристыдила их и напомнила, что за этот флаг воевали еще ее родители.

    Житель Гороховца изготовил деревянную скульптуру украинской бабушки с советским флагом
    prt scr vk.com/КИРЖАЧ онлайн

    В регионе также прошли съемки патриотического ролика. Они проводились в знаковых местах Владимира и объединили молодое поколение.

    Супруги из Волоколамска Лидия и Юрий приняли под временную опеку в семью четырех сестер-сирот из Донецка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Стартовал очередной этап программы Ростуризма «Кешбэк за путевки в детские лагеря». Условия участия в программе и прогнозы экспертов на летнюю кампанию 2022 года узнала «Вечерняя Москва».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »