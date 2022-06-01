Житель Горловки стал жертвой обстрела со стороны украинских военных

ВСУ открыли огонь по территории Горловки в ДНР. В результате погиб местный житель. Еще один человек получил ранения. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Напомним, что сейчас на Украине продолжается спецоперация. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Главной целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры, и мирным жителям ничего не грозит.