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Житель Горловки стал жертвой обстрела со стороны украинских военных

Житель Горловки стал жертвой обстрела со стороны украинских военных
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

ВСУ открыли огонь по территории Горловки в ДНР. В результате погиб местный житель. Еще один человек получил ранения. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что сейчас на Украине продолжается спецоперация. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Главной целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры, и мирным жителям ничего не грозит.

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