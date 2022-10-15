Житель Екатеринбурга потратил 40 тыс. рублей на фейковые билеты в театр из-за аферистки

Она скинула мужчине ссылку для онлайн-оплаты двух билетов. Заявитель нажал на нее и заплатил 2300 рублей. Вскоре с его счета списались еще 38 тысяч рублей.Затем потерпевшему позвонил якобы работник театра и сказал, что надо переоформить бронь. Екатеринбуржец осознал, что стал жертвой аферистов.