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    Житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

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    globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

    Город Донецк в очередной раз подвергся обстрелу. По жилому
    сектору в Петровском районе били украинские военные. Один из снарядов попал в жилой
    дом на улице Вешенская. В больницу доставили раненого мужчину.

    Отметим, что утром по городу были выпущены пять
    122-миллимитровых снарядов.

    Напомним, что территория ДНР в течение восьми лет
    подвергается обстрелам со стороны бойцов ВСУ. Беженцы из республики
    неоднократно рассказывали об ужасах, пережитых по вине украинских военных,
    сообщило РИАМО.

    Сейчас на Украине
    продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных —
    демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы,
    которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.

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