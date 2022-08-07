Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Владимировка в Донецкой Народной Республике отравили воду в колодцах. Своими наблюдениями поделился местный житель Александр.
В беседе с РИА Новости Александр подчеркнул, что украинские военные намеренно отравляют воду в колодцах при отступлении, с целью навредить российским военнослужащим и бойцам Народной милиции ЛДНР.
«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские националисты — Прим. ред.) два мешка селитры высыпали», — рассказал он.
По словам одного из бойцов НМ ЛНР, этот случай не является единичным, поскольку ВСУ травят воду повсеместно несмотря на то, что это может нанести колоссальный вред мирному населению.