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Житель ДНР обвинил ВСУ в отравлении воды в колодцах села Владимировка

Житель ДНР обвинил ВСУ в отравлении воды в колодцах села Владимировка
Минобороны Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Владимировка в Донецкой Народной Республике отравили воду в колодцах. Своими наблюдениями поделился местный житель Александр.

В беседе с РИА Новости Александр подчеркнул, что украинские военные намеренно отравляют воду в колодцах при отступлении, с целью навредить российским военнослужащим и бойцам Народной милиции ЛДНР.

«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские националисты — Прим. ред.) два мешка селитры высыпали», — рассказал он.

По словам одного из бойцов НМ ЛНР, этот случай не является единичным, поскольку ВСУ травят воду повсеместно несмотря на то, что это может нанести колоссальный вред мирному населению.

владимировка ВСУ ДНР
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