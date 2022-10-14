Житель Дагестана спланировал поджог военкомата из-за угроз спецслужб Украины

По словам задержанного, его сын служит по контракту и в последнее время принимает участие в спецоперации на Украине. Последний раз он выходил на связь 2 октября. Через некоторое время спецслужбы Украины вышли на отца и сообщили, что его сын в плену. Мужчине стали угрожать и потребовали устроить поджог военкомата.