Житель Бузулука Минкин принял участие в проекте НТВ «Ты — супер 60+»

Житель Бузулука (Оренбургская область) Анатолий Минкин стал участником проекта НТВ «Ты — супер 60+». Он исполнил песню «Надежда».
Шоу дает возможность выйти на сцену талантливым людям старше 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Одним из участников третьего выпуска стал Минкин.
Мужчина живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов. После смерти матери он понял, что все потерял. Из-за трагического эпизода в жизни он собрал все свои вещи и решил отправиться в дом престарелых.
После смерти матери Минкин год не выходил на сцену, пишет Proopen.ru. Но любовь к ней все же победила, и пожилой артист вновь начал заниматься творчеством. Он пишет сценарии, ведет концерты и вечера.