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    Житель Александрова в пылу ссоры бросил гранату в группу мужчин и попал под статью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель Александрова в пылу ссоры бросил гранату в группу мужчин и попал под статью

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    https://pixabay.com/

    Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в парке Сосенки в Александрове, сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.

    Инцидент произошел в лесопарковой зоне недалеко от улицы Фабрика Калинина. Подозреваемый бросил гранату в людей, с которыми разгорелся конфликт. Пять человек получили осколочные ранения.

    Полицейские задержали 38-летнего злоумышленника. На допросе он рассказал, что приобрел боеприпас у знакомого около двух недель назад во время застолья. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он не отрицает свою вину. Решается вопрос о мере пресечения.

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