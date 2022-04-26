Житель Александрова в пылу ссоры бросил гранату в группу мужчин и попал под статью

Полицейские задержали 38-летнего злоумышленника. На допросе он рассказал, что приобрел боеприпас у знакомого около двух недель назад во время застолья. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он не отрицает свою вину. Решается вопрос о мере пресечения.