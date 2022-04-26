Житель Александрова в пылу ссоры бросил гранату в группу мужчин и попал под статью

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в парке Сосенки в Александрове, сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Инцидент произошел в лесопарковой зоне недалеко от улицы Фабрика Калинина. Подозреваемый бросил гранату в людей, с которыми разгорелся конфликт. Пять человек получили осколочные ранения.
Полицейские задержали 38-летнего злоумышленника. На допросе он рассказал, что приобрел боеприпас у знакомого около двух недель назад во время застолья. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он не отрицает свою вину. Решается вопрос о мере пресечения.
загрузка...