«Жить или не жить дальше»: вышедший на связь Тарасов рассказал о серьезных проблемах в семье

Бывший футболист Дмитрий Тарасов рассказал о переживаниях из-за проблем в личной жизни. Спортсмен задался вопросом, стоит ли ему дальше продолжать существование.
Тарасов впервые рассказал о проблемах в личной жизни с супругой Анастасией Костенко. Спортсмен признался, что из-за разногласий даже пропал на несколько дней из социальных сетей и задумался, стоит ли ему вообще дальше жить.
«Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а может, и не буду. Идем дальше. Я возвращаюсь с холодной головой и горячим сердцем. Просто надо работать со своей головой и мышлением!» — заявил Тарасов в социальных сетях.
Ранее супруга футболиста Анастасия Костенко заявила, что вместе с маленьким сыном Алексеем попала в больницу. Наследник и его мама заразились парагриппом.