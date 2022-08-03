Жилин рассказал, как Россия накажет ВСУ за использование запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе

Украина, используя жестокие методы против мирного населения региона, пытается отыграться за проигрыш объединенным силам республик и российской армии. ВСУ, уступая в технологиях, численности и мощи, решили с помощью мин «Лепесток», которые запрещены ООН к применению из-за их опасности для гражданских лиц, достигнуть своих целей, считает военкор. Жилин рассказал, что России нужно открыто выстроить информационную политику в освещении преступлений ВСУ.