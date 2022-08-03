Жилин рассказал, как Россия накажет ВСУ за использование запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин рассказал, почему Киев с еще большей жестокостью обстреливает мирное население Донбасса, используя запрещенные боеприпасы «Лепесток».
Украина, используя жестокие методы против мирного населения региона, пытается отыграться за проигрыш объединенным силам республик и российской армии. ВСУ, уступая в технологиях, численности и мощи, решили с помощью мин «Лепесток», которые запрещены ООН к применению из-за их опасности для гражданских лиц, достигнуть своих целей, считает военкор. Жилин рассказал, что России нужно открыто выстроить информационную политику в освещении преступлений ВСУ.
«Чтобы доказать использование боеприпасов “Лепесток” Украиной, нужно привлечь международных экспертов и дать им открыто провести расследование. Внести ясность в мир о том, откуда берутся боеприпасы, кто их сбрасывает и как», — цитирует полковника запаса «ПолитЭксперт».
Отметим, что запрещенные мины были сброшены на мирные районы Донецка. При этом Россия предоставила ООН дополнительную информацию по поводу использования украинскими войсками запрещенных мин «Лепесток» против дончан.