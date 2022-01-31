Жилье только для богатых: как и почему на Украине выросли цены на недвижимость

За последний год цены на недвижимость в новостройках (первичный рынок) в крупных городах Украины выросли на 4-18% в гривне и на 12% в долларовом эквиваленте.

На столичную недвижимость цены выросли на 18%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева с мая 2020 года по апрель 2021 года поднялась с 25,1 тыс. грн до 29,5 тыс. грн, свидетельствуют данные портала недвижимости ЛУН. Купить квартиру подольский район

Во Львове средние цены в новостройках выросли на 12%, с 17,1 тыс. грн до 19,2 тыс. грн, или на 8%, с 640 долл. до 690 долл. В Одессе стоимость квадратного метра выросла на 4%, с 20,2 тыс. грн в мае 2020 года до 21 тыс. грн в апреле 2021 года.

На вторичном рынке жилья тем временем роста цен не наблюдается, а есть даже небольшое падение — на 2%.

Положение дел на рынке недвижимости вызывает недоумение, учитывая обнищание большей части жителей самой бедной страны Европы, где более половины населения, по данным ООН, проживает ниже уровня бедности. Кроме того, за последние полтора года пандемия и карантин существенно снизили деловую активность и возможность украинцев заработать себе на хлеб насущный. Цены на еду, транспорт и коммунальные услуги тоже стабильно росли при стабильном курсе гривны в этот период. Население страны неуклонно сокращается, а наплыва мигрантов не наблюдается.

Почему же растут цены на недвижимость?

Строительные компании объясняют рост цен на «первичку» ростом цен на энергоресурсы, стройматериалы и инфляцией. Отдельные комментаторы объясняют рост цен увеличением сумм «откатов» чиновникам за разрешительные документы. Девелоперы объясняют данную тенденцию падением предложений на рынке жилья — строить стали меньше, соответственно, на немногих оставшихся объектах подняли цены, пользуясь отсутствием конкуренции.

Однако основная причина роста цен — приостановка строительства бюджетного жилья «эконом-класса». Практически все строящиеся объекты принадлежат классу «комфорт» и «бизнес», то есть это элитное жилье, которое по карману бизнесменам и чиновникам-коррупционерам. Проще говоря, согласно «закону сохранения материи», у кого-то денег нет совсем, а у кого-то их слишком много. За счет последних и происходит рост цен, тогда как первая категория просто прекратила покупать жилье.

Стройки жилья «эконом-класса» практически все замерли.

Рост цен в данном случае не предполагает роста количества построенных и купленных квадратных метров жилья, а наоборот, существенное сокращение самого рынка. Если в стране 10 чиновников построили себе мраморные дворцы, а остальные граждане не приобрели никакого жилья, то средний уровень цены квадратного метра введенного в эксплуатацию жилья в этой стране будет гипервысоким.

Во многих странах рынок доступного жилья «эконом-класса» в существенной мере зависит от ипотеки. Конечно, для многих молодых семей это фактически кабальная зависимость от банка. Однако на Украине лишь 0,7% жилья приобретается в ипотеку. Основных причин низкой активности сразу две: нежелание банков выдавать такие кредиты из-за плохо регулируемого рынка недвижимости и нежелание покупателей брать на себя подобные финансовые обязательства из-за слишком высоких процентных ставок и нестабильности их нынешнего экономического положения.

Проще говоря, ни банки, ни потенциальные жильцы не уверены в завтрашнем дне.

В прошлом году президент Зеленский обещал украинским семьям дешевые ипотечные кредиты, «как в Европе». Однако его программа так и не взлетела. За три месяца действия президентской ипотечной программы был выдан всего 351 кредит.

загрузка...