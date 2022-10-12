Жилье без очереди: в Госдуме рассказали о готовящихся льготах для военных СВО

В Госдуме разработали законопроект о предоставлении жилья получившим увечья и серьезные заболевания участникам специальной военной операции на Украине. Какова вероятность принятия Государственной думой такого законопроекта и есть ли в нем необходимость, в беседе с «Народными Новостями» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.
Депутаты планируют в ближайшее время рассмотреть закон о получении жилья вне очереди российским военным, получившим серьезные ранения в ходе СВО. В документе сказано, что квартиры положены нуждающимся, например, тем, у кого нет своего жилья, или же его площадь слишком маленькая. Мера поддержки будет не связана со сроком службы.
Отмечается, что военнослужащие, получившие вред здоровью в ходе спецоперации на Украине, должны быть обеспечены комфортными условиями жилья и постоянным уходом.
Светлана Бессараб уверена, что помогать таким людям крайне важно, при этом сегодня это важно, как никогда. Сейчас россиянам необходимо объединиться. При этом надо понимать, что за парнями, которые участвуют в спецоперации, наша Родина, наша защита, наш тыл. А это значит, что мы им очень обязаны и должны о них заботиться.
«Уверена, что законопроект необходимо поддержать. Эту инициативу нужно хорошо продумать. Может быть предусмотреть жилищный сертификат, который поможет приобрести жилье в многоквартирном доме, либо, если молодой человек из сельской местности, позволит приобрести земельный участок или построить собственный дом», — высказала мнение парламентарий.
Уже сегодня понятно, что ребята, попавшие под частичную мобилизацию или добровольно ушедшие для выполнения задач СВО, будут являться по статусу ветеранами боевых действий, отметила Бессараб.
«Значит, они получат весть перечень преференций и льгот, который предусмотрен для такого статуса. Думаю, что и в дальнейшем будут предложения на самом высоком уровне для поддержки наших военнослужащих», — считает депутат.
По мнению Светланы Бессараб, депутаты будут продумывать механизмы, с помощью которых можно реализовать данную инициативу. Государству необходимо позаботиться обо всех участниках спецоперации — и мобилизованных, и добровольцах.
«По-моему, вероятность того, что закон будет принят, достаточно высокая. Необходимо изыскать для этого средства, может это будет не в один год, а в течение какого-то периода времени. Но помочь ребятам решить жилищные проблемы необходимо», — подытожила Бессараб.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов тщательно контролировать соблюдение законов при частичной мобилизации. Все принятые решения относительно мобилизованных граждан и их семей должны выполняться. Речь, в том числе, идет о выплатах и соцгарантиях.