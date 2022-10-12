Жилье без очереди: в Госдуме рассказали о готовящихся льготах для военных СВО

Светлана Бессараб уверена, что помогать таким людям крайне важно, при этом сегодня это важно, как никогда. Сейчас россиянам необходимо объединиться. При этом надо понимать, что за парнями, которые участвуют в спецоперации, наша Родина, наша защита, наш тыл. А это значит, что мы им очень обязаны и должны о них заботиться.