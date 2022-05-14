Жигалова заявила, что Агутин и Варум перебрались в Майами

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Журналистка Алена Жигалова рассказала, где находятся артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум. Как оказалось, супруги перебрались в Майами.
Жигалова отметила, что Агутин и Варум выступают против специальной операции России на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Они давно обосновались в Майами. Там звездная пара, владеющая также апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE», — отметила блогер.
Несмотря на это, Агутин регулярно прилетает на родину, где дает концерты. Скоро вокалист должен принять участие в фестивале «Стереолето» в День России.
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