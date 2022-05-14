Жигалова заявила, что Агутин и Варум перебрались в Майами

«Они давно обосновались в Майами. Там звездная пара, владеющая также апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE», — отметила блогер.