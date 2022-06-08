Жигалова заступилась за Пугачеву после публичного оскорбления на здании «Останкино»

Журналистка пришла в ужас, когда узнала о появлении на фасаде здания «Останкино» оскорбительного послания в адрес некой Аллы. Можно догадаться, что речь шла именно о Пугачевой, которая, согласно словам автора сообщения, «хорошо, что уехала, потому что достала».