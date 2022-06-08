Жигалова заступилась за Пугачеву после публичного оскорбления на здании «Останкино»

Журналистка Алена Жигалова встала на защиту певицы Аллы Пугачевой после посыпавшихся в ее адрес оскорблений. Она потребовала уважать артистку, чьи песни знает вся страна.
Журналистка пришла в ужас, когда узнала о появлении на фасаде здания «Останкино» оскорбительного послания в адрес некой Аллы. Можно догадаться, что речь шла именно о Пугачевой, которая, согласно словам автора сообщения, «хорошо, что уехала, потому что достала».
Ведущая назвала безобразием анонимное послание для Примадонны. Она призвала россиян помнить заслуги артистки, песни которой на протяжении 50 лет пела вся страна. По этому поводу Жигалова даже вспомнила анекдот о певице и бывшем советском лидере Леониде Брежневе.
«Знаете, этот анекдот про Брежнева, что Брежнев — это мелкий политический деятель в эпоху Пугачевой», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уже четвертый месяц живет в Израиле. Супруги уехали вскоре после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Поклонники осудили отъезд селебрити за границу.