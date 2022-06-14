Жигалова упрекнула Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с Ани Лорак

Журналистка Алена Жигалова раскритиковала олимпийскую чемпионку Лилию Подкопаеву за прекращение дружеских отношений с певицей Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек).
Подкопаева больше не хочет общаться со своей давней близкой подругой Лорак из-за ее политической позиции. Однако Жигалова не понимает, о какой позиции идет речь, когда певица никак ее не комментировала.
«Как она вообще поняла ее позицию, если Ани Лорак уже три месяца молчит и не говорит ни слова. Ни разу она нигде не засветилась, не давала в Ереване корпоратов, как [певица Светлана] Лобода. Просто человек пропал. Вот это ее позиция. Переживает она. Я считаю позицию Ани Лорак наиболее достойной», — упрекнула Жигалова Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с исполнительницей в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Журналистка отметила, что сама олимпийская чемпионка живет в США. Также Жигалова предложила спортсменке изменить имя своей дочери, которую она, по всей видимости, назвала в честь подруги — Каролиной.