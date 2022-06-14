Жигалова упрекнула Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с Ани Лорак

«Как она вообще поняла ее позицию, если Ани Лорак уже три месяца молчит и не говорит ни слова. Ни разу она нигде не засветилась, не давала в Ереване корпоратов, как [певица Светлана] Лобода. Просто человек пропал. Вот это ее позиция. Переживает она. Я считаю позицию Ани Лорак наиболее достойной», — упрекнула Жигалова Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с исполнительницей в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».