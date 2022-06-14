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Жигалова упрекнула Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с Ани Лорак

Жигалова упрекнула Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с Ани Лорак
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Алена Жигалова раскритиковала олимпийскую чемпионку Лилию Подкопаеву за прекращение дружеских отношений с певицей Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек).

Подкопаева больше не хочет общаться со своей давней близкой подругой Лорак из-за ее политической позиции. Однако Жигалова не понимает, о какой позиции идет речь, когда певица никак ее не комментировала.

«Как она вообще поняла ее позицию, если Ани Лорак уже три месяца молчит и не говорит ни слова. Ни разу она нигде не засветилась, не давала в Ереване корпоратов, как [певица Светлана] Лобода. Просто человек пропал. Вот это ее позиция. Переживает она. Я считаю позицию Ани Лорак наиболее достойной», — упрекнула Жигалова Подкопаеву за публичное отречение от дружбы с исполнительницей в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Журналистка отметила, что сама олимпийская чемпионка живет в США. Также Жигалова предложила спортсменке изменить имя своей дочери, которую она, по всей видимости, назвала в честь подруги — Каролиной.

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RusNewsToday24
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