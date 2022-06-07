Жигалова считает, что окружение Лободы страдает от биполярного расстройства

Журналистка Алена Жигалова высказалась о действиях украинской певицы Светланы Лободы после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.
Ранее Лобода осудила действия России, однако позже появилась информация о концерте певицы во Владивостоке, где она якобы намерена попросить прощения за свои слова. Однако вскоре стало известно об отмене концерта артистки. Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» предположила, что окружение Лободы страдает от биполярного расстройства.
«Честно скажу, я не знаю, правда это или нет, но в свете всех последних событий и вот этой постоянно меняющейся позиции Светы у меня укрепилась мысль, что вокруг Светланы Лободы просто много разных советчиков. Да еще и с биполяркой, которые постоянно тянут ее в разные стороны. То выпусти песню, то запрети ее российской аудитории, то извинись, то покайся», — высказалась журналистка.
Ранее Жигалова вступилась за певицу Аллу Пугачеву после истории с оскорбительным посланием на здании «Останкино». Журналистка считает, что Примадонна не заслуживает всей критики, что обрушилась на нее из-за антироссийских высказываний ее супруга шоумена Максима Галкина.