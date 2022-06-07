Жигалова считает, что окружение Лободы страдает от биполярного расстройства

«Честно скажу, я не знаю, правда это или нет, но в свете всех последних событий и вот этой постоянно меняющейся позиции Светы у меня укрепилась мысль, что вокруг Светланы Лободы просто много разных советчиков. Да еще и с биполяркой, которые постоянно тянут ее в разные стороны. То выпусти песню, то запрети ее российской аудитории, то извинись, то покайся», — высказалась журналистка.