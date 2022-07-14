Жигалова рассказала, сколько заработал Сергей Светлаков на продаже дома в Юрмале

Журналистка и блогер Алена Жигалова в своем YouTube-шоу поделилась своим мнением, сколько Сергей Светлаков смог заработать на продаже дома в Юрмале.
По словам Жигаловой, дом в курортном городе на берегу Рижского залива в Латвии Светлаков построил в 2010 году. Сначала знаменитость приобрела участок, а потом по собственным планам построил дом, который в итоге обошелся артисту в 20 миллионов рублей. Как рассказала журналистка, Светлаков любил проводить время в Латвии.
При этом в данный момент такой дом, по словам Жигаловой, стоит от 500 тысяч до 1 миллиона евро. По информации СМИ, Светлаков не стал покидать Россию после начала спецоперации РФ в Украине, а наоборот, продал недвижимость в Латвии. О том, что дом в Юрмале продан, шоумен подтвердил лично, опубликовав пост в личном микроблоге.