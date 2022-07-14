Жигалова рассказала, сколько заработал Сергей Светлаков на продаже дома в Юрмале

При этом в данный момент такой дом, по словам Жигаловой, стоит от 500 тысяч до 1 миллиона евро. По информации СМИ, Светлаков не стал покидать Россию после начала спецоперации РФ в Украине, а наоборот, продал недвижимость в Латвии. О том, что дом в Юрмале продан, шоумен подтвердил лично, опубликовав пост в личном микроблоге.