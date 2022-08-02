Жигалова рассказала о провале Лободы после ее интервью грузинскому каналу

Украинская певица Светлана Лобода не так давно дала интервью грузинскому YouTube-каналу «Noe Sulaberidze». Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале высказалась об этом интервью, отметив, что оно, по сути, провалилось.
Жигалова заявила, что интервью Лободы не вызвало особого интереса со стороны публики: за первые сутки после публикации его посмотрели всего 12 тысяч человек. Журналистка добавила, что помимо низких просмотров пользователи Сети оставили множество негативных комментариев под видео.