Жигалова рассказала о провале Лободы после ее интервью грузинскому каналу

Жигалова заявила, что интервью Лободы не вызвало особого интереса со стороны публики: за первые сутки после публикации его посмотрели всего 12 тысяч человек. Журналистка добавила, что помимо низких просмотров пользователи Сети оставили множество негативных комментариев под видео.