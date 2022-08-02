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Жигалова рассказала, как Певцов до полусмерти избил журналиста

Жигалова рассказала, как Певцов до полусмерти избил журналиста
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Блогер и журналист Алена Жигалова сообщила о неприязни актера Дмитрия Певцова к представителям прессы.

В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» Жигалова вспомнила о прошлом Певцова. По словам блогера, во время съемок в «Бандитском Петербурге» артист вел себя очень агрессивно и однажды даже до полусмерти избил журналиста.

«Один раз он побил одного моего знакомого фоторепортера у роддома, где рожала его жена, а парень просто хотел заснять выписку. Красивое событие. Певцов накинулся на него и избил до полусмерти. И потом еще не раз мстил журналистам и кидался на них», — сообщила она.

Однако, по словам журналистки, после смерти сына актер пересмотрел свой взгляд на мир и начал посещать церкви, «каяться за свои грехи».

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RusNewsToday24
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