Жигалова рассказала, как Певцов до полусмерти избил журналиста

Блогер и журналист Алена Жигалова сообщила о неприязни актера Дмитрия Певцова к представителям прессы.
В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» Жигалова вспомнила о прошлом Певцова. По словам блогера, во время съемок в «Бандитском Петербурге» артист вел себя очень агрессивно и однажды даже до полусмерти избил журналиста.
«Один раз он побил одного моего знакомого фоторепортера у роддома, где рожала его жена, а парень просто хотел заснять выписку. Красивое событие. Певцов накинулся на него и избил до полусмерти. И потом еще не раз мстил журналистам и кидался на них», — сообщила она.
Однако, по словам журналистки, после смерти сына актер пересмотрел свой взгляд на мир и начал посещать церкви, «каяться за свои грехи».