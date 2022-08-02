Жигалова рассказала, как Певцов до полусмерти избил журналиста

«Один раз он побил одного моего знакомого фоторепортера у роддома, где рожала его жена, а парень просто хотел заснять выписку. Красивое событие. Певцов накинулся на него и избил до полусмерти. И потом еще не раз мстил журналистам и кидался на них», — сообщила она.