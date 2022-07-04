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Жигалова призвала Собчак озвучить свою позицию относительно спецоперации

Жигалова призвала Собчак озвучить свою позицию относительно спецоперации
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Журналистка Алена Жигалова осудила коллегу Ксению Собчак за невнятную позицию относительно специальной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. Она призвала блондинку к ответу. 

Жигалова считает, что Собчак транслирует только «отвлеченные формулировки» на данную тему. Она призналась, что ее очень интересует политическая позиция коллеги. 

«С февраля ничего внятного она так и не сказала, скрываясь за отвлеченными формулировками в своих выпусках на ютубе и тг-канале. Раскройте тему двух стульев, Ксения, не стесняйтесь», — написала журналистка в своем Telegram-канале. 

Спецоперация России на Украине буквально расколола мир шоу-бизнеса. Кто-то поддержал действия российской власти, а кто-то, наоборот, раскритиковал. Однако нашлись и те, кто пытается усидеть на двух стульях, не озвучивая свою четкую позицию. 

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