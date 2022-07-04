Жигалова призвала Собчак озвучить свою позицию относительно спецоперации

Журналистка Алена Жигалова осудила коллегу Ксению Собчак за невнятную позицию относительно специальной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. Она призвала блондинку к ответу.
Жигалова считает, что Собчак транслирует только «отвлеченные формулировки» на данную тему. Она призналась, что ее очень интересует политическая позиция коллеги.
«С февраля ничего внятного она так и не сказала, скрываясь за отвлеченными формулировками в своих выпусках на ютубе и тг-канале. Раскройте тему двух стульев, Ксения, не стесняйтесь», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Спецоперация России на Украине буквально расколола мир шоу-бизнеса. Кто-то поддержал действия российской власти, а кто-то, наоборот, раскритиковал. Однако нашлись и те, кто пытается усидеть на двух стульях, не озвучивая свою четкую позицию.