Жигалова ответила на претензии жены Александра Реввы после отъезда в Испанию

«А если уж она так настаивает, что они не перебирались никуда из Испании и живут до сих пор в России, то, пожалуйста, я жду и Александра, и его жену, и их официального представителя, и детей, и всю их семью у себя в шоу. И пусть они рассказывают о том, как они живут с февраля этого года», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».