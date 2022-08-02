Жигалова ответила на претензии жены Александра Реввы после отъезда в Испанию

Супруга певца Александра Реввы Анжелика пригрозила журналистке Алене Жигаловой судом после ее слов о переезде юмориста в Испанию. Блогер язвительно ответила на претензии жены комика.
Женщина возмутилась новостями об отъезде, но потом все же подтвердила, что действительно находится в Испании. С ее слов, семья не эмигрировала, а отправилась на отдых.
Жигалова искренне не понимает, как отдых знаменитостей затянулся на несколько месяцев. В ответ на угрозы она пригласила Ревву вместе с семьей в ее шоу.
«А если уж она так настаивает, что они не перебирались никуда из Испании и живут до сих пор в России, то, пожалуйста, я жду и Александра, и его жену, и их официального представителя, и детей, и всю их семью у себя в шоу. И пусть они рассказывают о том, как они живут с февраля этого года», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Недавно стало известно, что Ревва не имеет двойного гражданства. У артиста нет российского паспорта, он является только налоговым резидентом.