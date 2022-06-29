Жигалова отреагировала на комментарий Пугачевой о покупке места на кладбище

Журналистка Алена Жигалова поделилась реакцией Аллы Пугачевой на новости о покупке места на одном из элитных еврейских кладбищ в Израиле.
Примадонна купила участок на израильском кладбище в Кесарии. Участок предназначен для двоих человек. По словам Жигаловой, сама певица начала отрицать покупку и рассмеялась от подобных новостей.
«Алла Пугачева, конечно же, все отрицает. Она посмеялась над этой новостью и сказала, мол, что за бред, я занимаюсь своими делами и о кладбищах не думаю. Алла Борисовна, а кто же недавно купил места на Кузьминском кладбище?» — заявила журналистка в эфире шоу «Алена, блин! говорит».
Кладбище в Кесарии популярно среди местных богатейших людей и знаменитостей. Согласно преданию, с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.