Жигалова отреагировала на комментарий Пугачевой о покупке места на кладбище

«Алла Пугачева, конечно же, все отрицает. Она посмеялась над этой новостью и сказала, мол, что за бред, я занимаюсь своими делами и о кладбищах не думаю. Алла Борисовна, а кто же недавно купил места на Кузьминском кладбище?» — заявила журналистка в эфире шоу «Алена, блин! говорит».