Жигалова одной фразой ответила на угрозы Прохора Шаляпина

Журналистка и блогер Алена Жигалова одной фразой ответила на угрозы певца Прохора Шаляпина. Об этом, как сообщает издание CTNews, она написала в Telegram-канале «Алена, блин!».
Ранее Шаляпина вывели из себя слова Жигаловой о том, что он якобы захотел похайпиться на вечере памяти Жанны Фриске. Тогда он исполнил композицию, которая была посвящена его покойной супруге Татьяне-Клауди Дэвис. Певец даже заявил, что намерен публично разобраться с блогером.
«Оййй, как страшно-то сразу стало», – отреагировала Жигалова на угрозы.