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Жигалова одной фразой ответила на угрозы Прохора Шаляпина

Жигалова одной фразой ответила на угрозы Прохора Шаляпина
prt scr youtube.com / Super

Журналистка и блогер Алена Жигалова одной фразой ответила на угрозы певца Прохора Шаляпина. Об этом, как сообщает издание CTNews, она написала в Telegram-канале «Алена, блин!».

Ранее Шаляпина вывели из себя слова Жигаловой о том, что он якобы захотел похайпиться на вечере памяти Жанны Фриске. Тогда он исполнил композицию, которая была посвящена его покойной супруге Татьяне-Клауди Дэвис. Певец даже заявил, что намерен публично разобраться с блогером.

«Оййй, как страшно-то сразу стало», – отреагировала Жигалова на угрозы.

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RusNewsToday24
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