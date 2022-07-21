Жигалова одной фразой ответила на угрозы Прохора Шаляпина

Ранее Шаляпина вывели из себя слова Жигаловой о том, что он якобы захотел похайпиться на вечере памяти Жанны Фриске. Тогда он исполнил композицию, которая была посвящена его покойной супруге Татьяне-Клауди Дэвис. Певец даже заявил, что намерен публично разобраться с блогером.