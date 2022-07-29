Жигалова назвала имена звезд, которые могут подойти под действие закона об ЛГБТ-пропаганде

«А первые кандидатки, на мой взгляд, это [актриса] Рената Литвинова с [певицей] Земфирой, которые как раз в эти дни запилили фоточку. Посмотрите только на нее, где они так мило воркуют и обнимаются. А вот это будут считать пропагандой?» — задалась вопросом блогер в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».