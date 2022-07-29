Жигалова назвала имена звезд, которые могут подойти под действие закона об ЛГБТ-пропаганде

Блогер и журналистка Алена Жигалова рассказала, кто из российских знаменитостей может ответить перед новым законом об ЛГБТ-пропаганде.
Закон об ЛГБТ-пропаганде готовят в Госдуме. Жигалова считает, что в первую очередь под него попадут ряд артистов, которые не скрывают свою сексуальную ориентацию.
«А первые кандидатки, на мой взгляд, это [актриса] Рената Литвинова с [певицей] Земфирой, которые как раз в эти дни запилили фоточку. Посмотрите только на нее, где они так мило воркуют и обнимаются. А вот это будут считать пропагандой?» — задалась вопросом блогер в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Журналистка также отметила, что под действие закона о пропаганде сексуальных меньшинств могут попасть тик-токер Даня Милохин, блогеры Алексей Жидковский и сменившая пол Даша Корейка и и экс-участницы группы #2Маши.