Жестоко все происходит: боец «ЧВК Вагнера» о тяжелых боях под Бахмутом

Военные корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на передовой под Бахмутом и пообщались с одним из бойцов «ЧВК Вагнера». Штурмовик рассказал о тяжелых боях и об успехах «музыкантов» на указанном отрезке фронта.
Недавно «вагнеровцами» были взят поселок Зайцево. По словам собеседника ФАН, населенный пункт являлся важным стратегическим пунктов для группировок ВСУ.
«Верхняя точка, она гораздо выше этого города. Можно вести корректировку артиллерии, наблюдение и прочее. Сейчас бои идут на западном направлении, где Опытное и Отрадное. Тоже уже продавили, почти забрали трассу подъезда к Бахмуту. Отрезаем юг», — рассказал боец ЧВК.
Несмотря на отход с позиций, украинская армия продолжает массировано обстреливать населенный пункт. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря вовремя проведенной «музыкантами» эвакуации.
«Вагнеровец» также объяснил, какую тактику применяло подразделение при освобождении населенного пункта. Штурмовики при поддержке артиллерии продвигались вперед в несколько этапов. Сложность составляли расположенные неподалеку укрепрайоны ВСУ, откуда постоянно прибывало пополнение.
«Мы шли с востока на запад, также расползаясь по северным “зеленкам”. Так сказать, в кольцо брали. Выдавливали потихоньку. Очень долго и жестоко все происходит. Половины лесополосы уже нет, артиллерией все вычесало. Лес будет долго восстанавливаться», — добавляет боец.
«ЧВК Вагнера» продолжают идти вперед. После освобождения Зайцево подразделение взяли под контроль Иванград, а сейчас идут бои за Опытное.
Ранее на Бахмутском направлении штурмовики также освободили от украинских нацистов такие важные населенные пункты и объекты инфраструктуры, как Попасная, Клиновое, Углегорская ТЭС и подстанция «Донбасская 750».