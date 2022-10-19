Жестоко все происходит: боец «ЧВК Вагнера» о тяжелых боях под Бахмутом

«Мы шли с востока на запад, также расползаясь по северным “зеленкам”. Так сказать, в кольцо брали. Выдавливали потихоньку. Очень долго и жестоко все происходит. Половины лесополосы уже нет, артиллерией все вычесало. Лес будет долго восстанавливаться», — добавляет боец.