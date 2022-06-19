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Жертвой урагана на нормандском побережье Франции стал серфер

Жертвой урагана на нормандском побережье Франции стал серфер
Photo by form PxHere

Мощный ураган обрушился на нормандском побережье Франции, застав врасплох местных жителей. Жертвой разгула стихии стал кайтсерфер, который в этот момент находился в море, пишут местные СМИ. 

Из-за шторма еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Спустя непродолжительное время ураган стих. По словам синоптиков, внезапное ухудшение погоды и такая же быстрая стабилизация ситуации происходит из-за встречи холодного фронта с Британских островов с теплой волной нормандского побережья.

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RusNewsToday24
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