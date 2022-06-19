Жертвой урагана на нормандском побережье Франции стал серфер

Мощный ураган обрушился на нормандском побережье Франции, застав врасплох местных жителей. Жертвой разгула стихии стал кайтсерфер, который в этот момент находился в море, пишут местные СМИ.
Из-за шторма еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Спустя непродолжительное время ураган стих. По словам синоптиков, внезапное ухудшение погоды и такая же быстрая стабилизация ситуации происходит из-за встречи холодного фронта с Британских островов с теплой волной нормандского побережья.