Жертвой урагана на нормандском побережье Франции стал серфер

Из-за шторма еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Спустя непродолжительное время ураган стих. По словам синоптиков, внезапное ухудшение погоды и такая же быстрая стабилизация ситуации происходит из-за встречи холодного фронта с Британских островов с теплой волной нормандского побережья.