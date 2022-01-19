Жертвой ДТП на Софийской улице в Петербурге стал один человек

Жертвой ДТП на Софийской улице в Петербурге стал один человек Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Легковой автомобиль перевернулся на Софийской улице в Петербурге, сообщили очевидцы происшествия в соцсети.

Дорожная авария произошла накануне вечером. Перевернулась ехавшая по направлению к Колпино белая легковушка. В результате аварии погиб человек.

По словам местных жителей, на месте инцидента работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

С начала зимы власти Петербурга во главе с Александром Бегловым не могут организовать оперативную уборку снега и льда. Наледь и снег на дорожном покрытии способствует росту аварийности и формированию масштабных пробок в городе. Петербуржцы уже не раз жаловались Беглову, но проблема пока, видимо, не решается.

 
загрузка...
 
дтп жертвы петербург
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru