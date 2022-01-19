Жертвой ДТП на Софийской улице в Петербурге стал один человек

Легковой автомобиль перевернулся на Софийской улице в Петербурге, сообщили очевидцы происшествия в соцсети.

Дорожная авария произошла накануне вечером. Перевернулась ехавшая по направлению к Колпино белая легковушка. В результате аварии погиб человек.

По словам местных жителей, на месте инцидента работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

С начала зимы власти Петербурга во главе с Александром Бегловым не могут организовать оперативную уборку снега и льда. Наледь и снег на дорожном покрытии способствует росту аварийности и формированию масштабных пробок в городе. Петербуржцы уже не раз жаловались Беглову, но проблема пока, видимо, не решается.

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