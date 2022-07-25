Жертвами стрельбы в кампусе университета на Филиппинах стали три человека

Три человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы на территории кампуса филиппинского университета Атенео-де-Манила в Кесон-Сити, передает ABS CBN со ссылкой на полицию.
Неизвестный устроил стрельбу за два часа до начала вступительных экзаменов в юридической школе. В то же время в кампусе проходил выпускной — посетить его должен был председатель Верховного суда Александр Джесмундо.
Смертельные ранения получили бывший мэр города Ламитан, ее помощник и охранник. Дочь экс-мэра пострадала, ей оказывают медицинскую помощь. Личность стрелка установили, он задержан. На место ЧП выехали сотрудники Национального бюро расследований.