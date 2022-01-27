Жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военнослужащих и одна гражданская

Жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военнослужащих и одна гражданская Новости
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Среди погибших при стрельбе в Днепре четверо военнослужащих и одна гражданская, уточнили в Нацполиции Украины.

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу в Днепре, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба МВД Украины. 
Инцидент произошел в 3:40 (4:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.

На место преступления выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы. Расследование будут вести представители Госбюро расследований и военной прокуратуры. 

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