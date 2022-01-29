Жертвами пожара в жилом доме в Архангельской области стали четыре ребенка

Жертвами пожара в жилом доме в Архангельской области стали четыре ребенка Новости
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Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в городе Плесецк, расположенным в Архангельской области. Жертвами возгорания стали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних детей.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел около 03:00 по местному времени на Строительной улице. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.

По неподтвержденным данным, причиной возгорания стало неправильное использование электрической плиты. Технику перемкнуло и она воспламенилась, огонь быстро перекинулся на коридор и комнаты. Также по предварительной информации, младшему из погибших детей было всего четыре года, а старшему — 12 лет.

 
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