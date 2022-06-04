Жертвами обстрелов ВСУ по Донецку стали пять человек

Пять человек погибли и еще 20 пострадали в результате ударов украинских боевиков по Донецку. Об этом передает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Все погибшие и пострадавшие являются мирными жителями. Повреждения также получили две школы и один рынок, передает телеканал «360».
«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в сообщении.
Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 4 июня. По городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».