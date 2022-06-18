Жертвами обстрелов Донецка за последние сутки стали пять человек

Пять человек погибли в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 июня. Об этом говорится в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Также сообщается о 12 раненых, среди которых есть дети, сообщает телеканал «360». Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Устраняются последствия обстрелов.
«В результате сегодняшнего обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время бомбардировок. При обстрелах необходимо находится в укрытии и не покидать его до соответствующего распоряжения властей.