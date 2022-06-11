Жертвами ДТП с участием микроавтобуса свадебного кортежа в Турции стали восемь человек

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса свадебного кортежа произошло на западе Турции. В результате аварии погибли восемь гостей торжества, пишет агентство DHA.
По данным СМИ, вторым участником дорожного инцидента оказалась автоцистерна. Два транспортных средства столкнулись на полном ходу. Кроме восьми погибших, в аварии пострадали еще десять человек, получив ранения различной степени тяжести.
Ранее стало известно, что в Сочи столкнулись автобус и грузовик. В результате ДТП, произошедшего по дороге в Красную Поляну, пострадали 20 человек, сообщал телеканал «360».