Жертвами авиакатастрофы в Омской области стали два человека

Рано утром в районе села Большекулачье потерпел крушение параплан. По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, сообщили в МВД.
Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб. Личность одного из погибших удалось установить. Им является 57-летний Николай Быков. Информация о втором погибшем на данный момент неизвестна. По предварительным данным, парапланеристы не справились с управлением.
Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Организована служебная проверка для расследования причин и обстоятельств, которые привели к трагическому исходу.