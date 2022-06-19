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Жертвами авиакатастрофы в Омской области стали два человека

Жертвами авиакатастрофы в Омской области стали два человека
pxhere.com

Рано утром в районе села Большекулачье потерпел крушение параплан. По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, сообщили в МВД.

Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб. Личность одного из погибших удалось установить. Им является 57-летний Николай Быков. Информация о втором погибшем на данный момент неизвестна. По предварительным данным, парапланеристы не справились с управлением.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Организована служебная проверка для расследования причин и обстоятельств, которые привели к трагическому исходу.

авиакатастрофа большекулачье омская область параплан
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