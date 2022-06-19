Жертвами авиакатастрофы в Омской области стали два человека

Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб. Личность одного из погибших удалось установить. Им является 57-летний Николай Быков. Информация о втором погибшем на данный момент неизвестна. По предварительным данным, парапланеристы не справились с управлением.