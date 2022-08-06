Жеребкин рассказал, где живет бывший солист группы «На-на» Владимир Асимов

Участники популярной в 90-ых группы «На-на» Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов рассказали, где в настоящий момент проживает солист музкального коллектива Владимир Асимов.
По словам Жеребкина во время эфира «Привет, Андрей» на канале «Россия 1», сейчас Асимов живет в Испании и занимается предпринимательством.
«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — сказал он.
Сейчас Асимову 55 лет, последние 12 лет он живет в провинциальном городке Аликанте. Певец получил испанское гражданство и занимается с супругой Татьяной бизнесом.