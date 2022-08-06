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Жеребкин рассказал, где живет бывший солист группы «На-на» Владимир Асимов

Жеребкин рассказал, где живет бывший солист группы «На-на» Владимир Асимов
wikipedia.org/Бари Алибасов – http://www.na-nax.com/CC BY-SA 4.0

Участники популярной в 90-ых группы «На-на» Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов рассказали, где в настоящий момент проживает солист музкального коллектива Владимир Асимов.

По словам Жеребкина во время эфира «Привет, Андрей» на канале «Россия 1», сейчас Асимов живет в Испании и занимается предпринимательством.

«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — сказал он.

Сейчас Асимову 55 лет, последние 12 лет он живет в провинциальном городке Аликанте. Певец получил испанское гражданство и занимается с супругой Татьяной бизнесом.

Асимов жеребкин на-на
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