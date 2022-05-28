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Женщина за рулем иномарки сбила 11-летнего мальчика на самокате в Новосибирске

Женщина за рулем иномарки сбила 11-летнего мальчика на самокате в Новосибирске
https://pixabay.com/

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске устанавливают причины ДТП, в результате которого пострадал школьник, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в Заельцовском районе на улице Нарымской. Женщина за рулем иномарки Toyota Platz двигалась со стороны Железнодорожной улицы и при повороте на улицу Линейную сбила 11 летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате.

Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. О его состоянии не сообщается. Полиция устанавливает причины ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне массовая авария с десятком машин произошла на шоссе около Москвы, сообщал телеканал «Царьград». Пострадали два человека.

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RusNewsToday24
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