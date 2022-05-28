Женщина за рулем иномарки сбила 11-летнего мальчика на самокате в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске устанавливают причины ДТП, в результате которого пострадал школьник, сообщили в ГИБДД.
Авария произошла в Заельцовском районе на улице Нарымской. Женщина за рулем иномарки Toyota Platz двигалась со стороны Железнодорожной улицы и при повороте на улицу Линейную сбила 11 летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате.
Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. О его состоянии не сообщается. Полиция устанавливает причины ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Накануне массовая авария с десятком машин произошла на шоссе около Москвы, сообщал телеканал «Царьград». Пострадали два человека.