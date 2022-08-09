Женщина умерла на глазах у мужа и детей во время перелета из Гонконга во Франкфурт

Пассажирка авиарейса Гонконг — Франкфурт умерла во время перелета прямо на глазах у своих маленьких детей и супруга. Трагической новостью поделилось издание The Mirror.
В какой-то момент женщина заснула, спустя некоторое время сидящие рядом пассажиры заметили, что британка не дышит. Несмотря на помощь бортпроводников, спасти ее не удалось.
Примечательно, что оставшееся время полета родственникам пришлось провести рядом с мертвым телом женщины. Причины ее смерти и обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.
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