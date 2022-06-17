Женщина с ребенком пострадали при наезде BMW в Подмосковье

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в деревне Шараповка Московской области. Водитель за рулем BMW совершил наезд на женщину и ее восьмилетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавших доставили в больницу. У девочки диагностировали тупую травму живота, у ее матери — закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Нижегородской области автомобилист сбил четырехлетнюю малышку, после чего скрылся с места ДТП, передает телеканал «360».