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Женщина остановила поножовщину на подмосковном пляже

Женщина остановила поножовщину на подмосковном пляже
pxhere.com

Нетрезвые отдыхающие спровоцировали драку на пляже в подмосковном поселке Обухово. В ход пошли ножи. Трагедию смогла предотвратить женщина, сообщил канал РЕН ТВ.

Группа пьяных мужчин нарушала общественный порядок: они кричали и разбрасывали мусор. Несколько человек сделали компании замечание. Реакция людей возмутила дебоширов.

Злоумышленники схватили ножи и напали на других отдыхающих. Легкие ранения получили два человека. Хулиганов смогла остановить женщина. Дебоширы попытались сбежать, одного из них задержали очевидцы и передали в руки полицейским.

 

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