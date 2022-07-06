Женщина остановила поножовщину на подмосковном пляже

Нетрезвые отдыхающие спровоцировали драку на пляже в подмосковном поселке Обухово. В ход пошли ножи. Трагедию смогла предотвратить женщина, сообщил канал РЕН ТВ.
Группа пьяных мужчин нарушала общественный порядок: они кричали и разбрасывали мусор. Несколько человек сделали компании замечание. Реакция людей возмутила дебоширов.
Злоумышленники схватили ножи и напали на других отдыхающих. Легкие ранения получили два человека. Хулиганов смогла остановить женщина. Дебоширы попытались сбежать, одного из них задержали очевидцы и передали в руки полицейским.